Cerimonia del Ventaglio Il presidente della Camera Fico: "No ai litigi, il governo deve andare avanti" Il presidente della Camera ha parlato nel corso dello scambio di auguri di Natale con la Stampa parlamentare

Condividi

"Ogni questione che viene posta va bene, è giusto porre questioni politiche, rivendicare ciò in cui si crede, ma poi ci si ferma lì perché in questo momento così complicato e difficile per gli italiani bisogna trovare sempre un punto di caduta nella responsabilità nazionale di far andare avanti governo e maggioranza. Gli italiani tutto vogliono tranne che la litigiosità estrema, vogliono una visione del futuro nella quale credere e andare avanti". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, durante la cerimonia di scambio di auguri di Natale con la Stampa parlamentare, interpellato sulle questioni poste al premier Giuseppe Conte da parte del leader di Iv, Matteo Renzi."Ogni questione che viene posta va bene: se si vuole parlare del Mes se ne parli, di Task force ok, ma dopo non ci deve essere altro". Gli italiani, in questo momento, ha spiegato Fico, vogliono "provvedimenti concreti per andare avanti". "Si rivendica, si lavora ma si trova sempre un punto di caduta, nella responsabilità che comporta un momento difficile. Porre le questioni politiche ma ci si ferma lì"Il presidente della Camera, Roberto Fico, ribadisce la sua idea che una eventuale crisi di governo porterebbe a elezioni anticipate. Interpellato durante lo scambio di auguri di Natale con la Stampa parlamentare ha spiegato: "Le prerogative del capo dello Stato sono intoccabili e poi in Parlamento tutto può accadere se si forma una nuova maggioranza", ma ha ricordato che in questa legislatura prima col governo M5s-Lega e poi con l'attuale "tutti gli schemi sono stati adottati per questo mi sembra difficile una terza via. Il percorso è molto stretto e difficile e porterebbe a nuove elezioni".Conte manca di rispetto per le istituzioni con la task-force sul Recovey Fund? "No, non lo penso perché conosco il rispetto del presidente del Consiglio delle istituzioni tutte. Quando poi ci sara' una decisione sul percorso dirò la mia pubblicamente", ha detto il presidente della Camera."Linee chiare e il prima possibile" sulle misure anti-Covid per i giorni delle Festività natalizie", ha detto Fico. "Non colpevolizzo assolutamente gli italiani, i grandi risultati che abbiamo avuto sono grazie ai cittadini italiani, è meglio usare la responsabilità personale del cittadino e poi andare verso altre norme", ha aggiunto. "La folla per strada? Quella folla rispettava le aree gialle e arancioni... Certo bisogna stare attenti agli assembramenti", ha concluso Fico.