Cgil, nuovo attacco hacker: chiusi tutti gli accessi ai siti

Nuovo attacco informatico ai siti della Cgil. Lo rende noto lo stesso sindacato."In concomitanza con la straordinaria manifestazione di oggi, indetta da Cgil, Cisl e Uil "Mai più fascismi. Per il lavoro, la partecipazione e la democrazia", che ha visto a Roma, in piazza San Giovanni, la partecipazione di circa 200mila persone - è scritto in una breve nota - è partito un attacco informatico molto strutturato, proveniente da diverse fonti, che sta colpendo tutto il sistema della comunicazione della Cgil, in particolare Collettiva.it. Di conseguenza, sono stati chiusi tutti gli accessi e messo in protezione il sistema".Nel pomeriggio il sito Cgil era difficilmente raggiungibile e anche gli altri portali collegati hanno avuto qualche difficoltà. Al momento gli accessi sono stati parzialmente attivati anche se - secondo quanto riportano fonti del sindacato - si registrano ancora difficoltà, in particolare nel caricamento dei video.