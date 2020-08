Covid e calcio Champions League, anche Samuel Umtiti del Barcellona positivo al coronavirus ​ Il club catalano fa sapere di aver già rintracciato tutte le persone entrate in contatto con Umtiti per sottoporle agli esami Pcr

Condividi

A poco piu' di un'ora dal quarto di finale di Champions col Bayern Monaco, il Barcellona comunica in una nota che, dopo Todibo, anche Samuel Umtiti e' risultato positivo al coronavirus dopo il test a cui era stato sottoposto ieri.Il centrale francese, non convocato per la Final Eight di Lisbona perche' infortunato, "e' asintomatico, in buona salute ed e' isolato nel proprio domicilio".Il club catalano fa sapere di aver gia' rintracciato tutte le persone entrate in contatto con Umtiti per sottoporle agli esami Pcr.