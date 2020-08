Calcio Champions: impresa del Lione, il Manchester City battuto 3-1 A sorpresa sarà il Lione a disputare la semifinale di Champions League contro il formidabile Bayern Monaco e non il Manchester City dell'ex Guardiola

Condividi

Dopo l'impresa negli ottavi contro la Juventus, i francesi si ripetono e vincono infatti clamorosamente quanto meritatamente per 3-1 il quarto di finale contro gli inglesi: per i francesi a segno Cornet al 24' e Dembelè al 79' e all'87'. Inglesi in gol con De Bruyne al 69'.Tantissimi rimpianti per un City distratto, impreciso e poco efficace. Per Pep Guardiola una sconfitta pesantissima da digerire