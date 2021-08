Metropolitan Correctional Center Chiude il carcere di New York dove è morto suicida Jeffrey Epstein

The Metropolitan Correctional Center, New York (AP Photo/Mary Altaffer)

Verrà chiuso il carcere di New York nel quale è morto suicida nel 2019 Jeffrey Epstein, l'imprenditore accusato di traffico di minori. Lo comunica il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti spiegando che la decisione è stata assunta per risolvere problemi strutturali. Il Metropolitan Correctional Center di New York, situato nel sud di Manhattan, chiuderà "almeno temporaneamente" probabilmente il prossimo mese, secondo quanto riporta il New York Daily News."Nel tentativo di affrontare i problemi al MCC NY nel modo piu' rapido ed efficiente possibile, il Dipartimento ha deciso di chiudere il MCC, almeno temporaneamente, fino a quando tali problemi non saranno stati risolti", ha affermato il Dipartimento di Giustizia in una nota. Il testo indica anche che i "piani di disattivazione sono in corso", e che verranno forniti maggiori dettagli su di essi mentre "il processo continua".Il carcere ospita attualmente 263 detenuti, rispetto agli oltre 700 degli anni precedenti, secondo i dati del Dipartimento delle carceri. Un lavoratore del centro, che ha voluto rimanere anonimo, ha detto al Daily News che il complesso "sta cadendo a pezzi". "Da anni, ci sono perdite d'acqua", ha detto la fonte, che ha affermato che uno dei motivi principali per prendere questa decisione è "il deterioramento delle infrastrutture".Ha anche sottolineato che la maggior parte dei detenuti andrà alla prigione federale di Brooklyn, il Sunset Park Metropolitan Detention Center, dove più di 100 di loro sono stati trasferiti nell'ultimo anno. Alcuni dei detenuti statunitensi di maggior rilievo sono stati incarcerati nel MCC, tra cui il signore della droga Joaqui'n "El Chapo" Guzma'n. Dopo la morte di Epstein sono stati scoperti una serie di guasti tra cui telecamere di sicurezza difettose situate di fronte alla sua cella.