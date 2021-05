Chiude il portale Newsru.com per problemi economici dovuti alla situazione politica in Russia

Il portale di notizie Newsru.com ha annunciato la sua chiusura per motivi economici "causati dalla situazione politica in Russia". Lo riporta un annuncio pubblicato sulla homepage del sito. Il motivo è la fuga dei grandi inserzionisti a partire dal 2014, cioè dopo il Maidan a Kiev, l’annessione della Crimea e il precipitare della situazione nel Donbass. A esacerbare la situazione è stato il pacchetto di leggi che regolano i mass media che hanno spinto piccoli e medi inserzionisti ad abbandonare Newsru.com nella primavera del 2021. La direzione del portale, d’accordo con la redazione, ha preso la decisione di chiudere poiché la situazione attuale “non permette più di fare un lavoro di qualità”.L’intero archivio del portale, 1 milione e 172mila 931 articoli pubblicati in 21 anni di attività, rimane a disposizione dei lettori. Newsru.com è un sito aggregatore di notizie fondato nell'agosto 2000. L'edizione online è stata creata dal media manager, giornalista e blogger Anton Nosik. In precedenza, era il sito della televisione NTV, la prima TV privata russa fondata e finanziata dall’oligarca russo Vladimir Gusinskij e successivamente passata a Gazprom per i debiti contratti dall’oligarca. La redazione di Newsru.com si trova a Mosca. Il portale, uno dei più seguiti sia in Russia sia all’estero, aveva tra i 3 e i 4,5 milioni di utenti unici mensili. La linea editoriale era sempre indipendente e molto critica nei confronti del Cremlino.