Chiudono in recupero le Borse europee. In lieve rimbalzo il prezzo del petrolio

di Chiara RancatiChiusura in recupero per le Borse europee. Milano a +0,25%, Francoforte appena meglio, mentre Parigi lima le perdite e chiude a -0,05%.Accelerano anche i listini americani: Dow Jones a +0,47%, gli altri indici in rialzo di oltre mezzo punto percentuale. Annullato l'impatto negativo di dati deludenti sulle costruzioni, con le nuove richieste di permessi che a settembre sono calate più delle attese, toccando i minimi da 18 mesi.In lieve risalita i prezzi delle materie prime dopo i cali di ieri. Il petrolio Brent, che in mattinata era scivolato a più riprese sotto quota 83,9 dollari al barile ora risale a 84,69. Stabile il gas naturale, che dopo due sedute in netto calo oggi resta a 4,99 dollari per milione di unità termiche.