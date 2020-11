Chiusa Wall Street, in Europa si galleggia

di Paolo Gila Chiusa Wall Street per festività, in Europa i listini viaggiano si posizioni di parità. Poco sopra la linea di galleggiamento si trovano Francoforte e Parigi. Londra cede lo 0,28% e da parte sua Milano segna -0,15%. In calo energetici e bancari, in evidenza tecnologici e utilities. Bene l’asta dei bot a sei mesi, con rendimenti negativi e al minimo storico (-0,518%). Lo spread btp/bund è a 115 punti base. Euro contro dollaro a 1,19.