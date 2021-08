Borse, chiusura in Europa in ordine sparso

di Marzio Quaglino In attesa dei verbali della riunione della Federal Reserve, le borse europee hanno marciato anche oggi senza una direzione precisa. I mercati attendono di sapere come e quando la banca centrale statunitense avvierà l’operazione di tapering, cioè di diminuzione degli aiuti. Così, con Wall Street praticamente piatta in apertura, Milano, ieri la peggiore, oggi ha invece guidato il gruppo con un progresso dell’indice Ftse Mib dello 0,50%. In rialzo anche Francoforte (+0,28%), mentre hanno chiuso in calo Londra (-0,16%) e soprattutto Parigi (-0,73%). In Piazza Affari giù i titoli del lusso con Moncler a -2,63%. Stellantis (0,76%) ha riscattato invece solo in parte il netto calo di ieri. Sul mercato valutario continua la discesa dell’Euro nei confronti del Dollaro. Il cambio tra le due monete in chiusura dei mercati europei viaggia appena sopra la soglia di 1,17.