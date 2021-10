ECONOMIA

2021/10/18 17:39

Chiusura in calo per le borse Europee. Indici Usa in lieve recupero

Condividi di Chiara Rancati Chiudono in calo i mercati europei sulla scia delle preoccupazioni per la ripresa economica meno rapida del previsto in Cina e dell'avvio debole di Wall Street. Milano la peggiore a -0,83%, appesantita anche dallo stacco delle cedole di alcune società; la migliore è Londra che contiene le perdite allo 0,42%.



Mentre sono in lieve recupero i listini americani, nonostante i dati deludenti sulla produzione industriale, che a settembre negli Stati Uniti è calata più delle attese (-1,3%). Dow Jones sulla parità, Nasdaq in rialzo dello 0,31%.



Frena invece il prezzo del petrolio, con il Brent che dopo i forti rialzi in mattinata torna ora a 84,66 dollari al barile e il Wti stabile rispetto alla chiusura di venerdì, a 81,75 dollari.

