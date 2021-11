Chiusura in netto rialzo per le borse europee. A Wall Street Dow Jones lima i guadagni

di Chiara RancatiChiudono in netto rialzo le Borse europee. Milano è la migliore a +1,23%, rialzo di quasi un punto percentuale per Francoforte, 7 decimi per Parigi.Resta più debole invece Wall Street. Il Dow Jones, che in avvio aveva toccato il livello record di 36.000 punti, lima i guadagni e si ferma ora a +0,16%. S&P500 appena sopra la parità, Nasdaq in lieve rialzo. Il clima resta comunque attendista, in vista di tre appuntamenti con altrettante decisioni di politica monetaria: mercoledì quella della Federal Reserve, martedì e giovedì quelle delle banche centrali di Australia e Inghilterra, che secondo gli operatori potrebbero essere le prime a ritoccare al rialzo di tassi d'interesse. Tra i singoli titoli sui listini americani, però, c'è chi guadagna nettamente dopo gli accordi raggiunti al G20 e in particolare dopo quello sui dazi. Tra questi Harley Davidson, il noto produttore di motociclette, in rialzo di quasi il 7 e mezzo percento perché lo stop ai dazi dovrebbe ridurre i suoi costi di produzione e rilanciare le sue vendite in Europa.