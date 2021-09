Mercati Chiusura in rialzo per le Borse europee. Continua a calare il prezzo del petrolio

di Chiara Rancati Chiudono in netto rialzo le Borse europee. A Milano Ftse Mib a +0,76%; la migliore è Francoforte, che sfiora il punto percentuale di rialzo grazie ai dati migliori delle attese sugli ordinativi industriali tedeschi.Il volume degli scambi resta comunque contenuto, effetto della chiusura di Wall Street per il Labour day.Mentre sui mercati delle materie prime accentua il calo il prezzo del petrolio, che a metà pomeriggio aveva recuperato tornando sui livelli della chiusura di venerdì. Brent attualmente a 72,12 dollari al barile, per effetto del taglio dei prezzi alla vendita annunciato ieri da Saudi Aramco, ma anche delle crescenti tensioni per l'effetto che potrebbero avere sulla filiera americana i danni causati in Louisiana dell'uragano Ida.Preoccupa in particolare la notizia di una grossa macchia di greggio individuata dalle autorità statunitensi a largo dell'hub petrolifero di Port Fourchon, di cui non si è ancora individuata l'origine - probabilmente un oleodotto intaccato dal maltempo.