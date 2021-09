Mercati Chiusura in rosso per le Borse europee Mercati valutari: nel Salvador Bitcoin avrà corso legale

di Chiara Rancati Dopo il buon avvio di settimana di ieri chiudono tutte in rosso le principali Borse europee. Milano è la peggiore a -0,72%; appena meglio Francoforte, appesantita anche dai dati deludenti dell'indice Zew sulla fiducia degli attori economici, che a settembre cala più del previsto.Nel listino principale sono pochi i titoli in controtendenza che chiudono nonostante tutto in positivo. Tra questi Moncler, che guadagna oltre l'1% sostenuto dalla notizia diffusa dall'agenzia Bloomberg secondo cui Hong Kong sarebbe pronta a riaprire le frontiere ai viaggiatori cinesi, cosa che dovrebbe ridare slancio ai consumi di lusso nell'area.Avanzano invece divergenti i listini americani: il Dow Jones dopo un avvio debole accelera al ribasso, a -0,78%; contiene le perdite l'S&P 500 mentre il Nasdaq è passato appena sopra la parità.Mentre sui mercati valutari fa rumore la notizia che El Salvador sarà da stanotte il primo Paese al mondo a riconoscere Il Bitcoin come una valuta in corso legale. Perché così, spiegano le autorità nazionali, i tantissimi migranti salvadoregni nel mondo potranno risparmiare sulle commissioni quando inviano denaro con transazioni digitali alle famiglie rimaste in patria.