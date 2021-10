Mercati Chiusure in netto rialzo, Milano la migliore

di Michela Coricelli Rimbalzo riuscito. Le borse europee chiudono tutte in rialzo, lasciandosi alle spalle la seduta negativa di lunedì. Milano in particolare è maglia rosa in Europa, con un guadagno dell'1,95%, seguita da Parigi (+1,52%) e Francoforte (+1,05%). Londra termina con un rialzo più moderato dello 0,94%.Piazza Affari è stata trascinata soprattutto dai titoli bancari. I migliori: Banco Bpm (+5,62%), Unicredit (+4,34%), Bper (+3,52%) e Intesa Sanpaolo (+3,37%).Oltreoceano anche Wall Street procede decisamente bene e archivia il blackout di lunedì dei social del gruppo di Zuckerberg. Il Nasdaq torna a correre e guadagna un punto e mezzo, ma procedono spediti anche i grandi titoli industriali sul Dow Jones (+1,33%).Il petrolio corre ancora: il brent raggiunge gli 82,8 dollari al barile e il greggio americano va oltre i 79 dollari.