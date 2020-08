Chiusure negative, borse nervose

di Michela Coricelli Per le borse europee è stata una seduta volatile, iniziata all'insegna dei rialzi e terminata in rosso. Milano chiude a -0,52%, Londra perde lo 0,83%, Francoforte lo 0,30% e Parigi lo 0,68%.Nervosa anche Wall Street: parte bene sulla scia della volata a luglio dei nuovi cantieri americani (+22,6%), poi gira in negativo e infine recupera solo il Nasdaq (+0,45%), mentre il Dow Jones si mantiene in leggero calo (-0,11%).Il dollaro è ancora debole. L'euro si scambia a 1,1926 contro il biglietto verde.L'oro è tornato a quota 2.000 dollari l'oncia, spinto dagli stessi timori - per la pandemia e per le tensioni tra Usa e Cina - che deprimono i mercati del Vecchio Continente.