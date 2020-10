Jan Tratnik vince a San Daniele del Friuli dopo una fuga di 200 km Lo sloveno stacca a 500 metri dall'arrivo l'ultimo compagno nell'impresa, l'australiano O'Connor. Il gruppo lascia fare, alla vigilia delle Alpi. La maglia rosa Almeida brucia i migliori, rosicchiando 2" ai rivali

L’impresa è di Jan Tratnik. Lo sloveno stacca l’ultimo compagno di fuga, l’australiano Ben O’Connor, quando mancano 500 metri al traguardo e arriva a San Daniele del Friuli a braccia alzate. Tratnik corona una fuga di oltre 200 km sui 229 della 16.ma frazione, partita da Udine dopo il giorno di riposo. "Ho bisogno di tempo per rendermi conto della vittoria, l'ho fatto in modo speciale perché sono partito da parecchio lontano. Non avrei mai creduto di potercela fare: di solito ho bisogno di aiutare il mio capitano, ma oggi è stato tutto perfetto" il primo commento del vincitore a RaiSport.Terzo un ottimo Enrico Battaglin, che regola il polacco Kamil Malecki e il britannico Ben Swift, a 1’14”. Più lontani gli altri superstiti della fuga di ventotto corridori, partita poco dopo l’avvio. Il gruppo dei migliori si prende un giorno di vacanza, prima delle Alpi, arrivando a 12’54” da Tratnik. La maglia rosa João Almeida da parte sua si scatena negli ultimi chilometri con un forcing che gli permette di rosicchiare 2” al secondo in classifica, l’olandese Wilco Kelderman, ora a 17”.Percorso con sei Gran premi della montagna, ma uno di seconda categoria – il primo incontrato dai corridori – e gli altri di terza. Ultima parte in circuito, con tre passaggi sul Monte di Ragogna (494 metri), che ha tratti durissimi.Tappa animata da una corposa fuga di 28 corridori, che arrivano ad avere 11’ di vantaggio. Il portoghese Guerrero prova l’allungo solitario quando mancano 65 km. È la volta poi di Tratnik, con Manuele Boaro che prova a inseguirlo, ma poi cede. Più di sostanza l’azione di O’Connor e Swift, con l’australiano però che ha la gamba giusta e raggiunge Tratnik sull’ultimo passaggio sul Ragogna. I due arrivano in fondo, ma lo spunto vincente è dello sloveno.Ora la 17ma frazione da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio per 203 km, con tre Gran premi della montagna: Forcella Valbona (1.782 metri), il Bondone (1.575 metri), il Passo Durone (1.020 metri) e l’arrivo a 1.514 metri.