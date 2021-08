La sfida delle urne Cile, nove candidati alle presidenziali del 21 novembre Si voterà anche per politiche e regionali. L'eventuale ballottaggio è fissato al 19 dicembre

La Moneda, Santiago (Ansa)

Saranno nove i candidati alle elezioni presidenziali in calendario in Cile il 21 novembre prossimo per scegliere il successore del capo dello Stato uscente, Sebastián Piñera. Lo ha reso noto oggi il Servizio elettorale (Servel) a Santiago del Cile.I termini per la presentazione delle candidature scadevano alle 24 di ieri. Una volta che il Servel avrà confermato che gli iscritti hanno i requisiti per la loro candidatura, sarà avviato il processo elettorale che porterà al voto di novembre.La coalizione di centro-destra al governo candida Sebastián Sichel, ex ministro dello Sviluppo sociale. L'opposizione punta su Gabriel Boric, deputato di Magallanes (Apruebo Dignidad, che comprende Frente Amplio, comunisti, verdi e altri) e Yasna Provoste, presidente del Senato (Unità costituente, che unisce radicali, democratici, socialisti, democristiani e altri). Ex componente di Unità costituente è Marco Antonio Enríquez-Ominami, deputato che corre per il Partito progressista.In gara anche Diego Ancalao (Lista del popolo, indipendente), Eduardo Artés (Unión Patriótica, ammiratore del regime della Corea del Nord), il deputato José Antonio Kast (Partito repubblicano, estrema destra), Franco Parisi (Partido della Gente, populista) e Gino Lorenzini (indipendente).Nel voto del 21 novembre saranno rinnovati anche la Camera, il Senato e i Consigli regionali. L'eventuale ballottaggio delle presidenziali è fissato al 19 dicembre.