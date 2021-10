Una dote pesante Cina: la sposa indossa 60 kg di oro regalato dal marito al matrimonio e non ce la fa a camminare La gente del posto crede che l'oro sia un simbolo di buona fortuna, elevato status sociale e che aiuti a sbarazzarsi degli spiriti maligni e a scacciare la sfortuna

Una sposa cinese ha creato scalpore online per aver indossato 60 chilogrammi di gioielli d'oro il giorno del suo matrimonio. La sposa, della provincia di Hubei, ha indossato gioielli così pesanti per il suo matrimonio che non riusciva a reggersi in piedi. Indossare oro al matrimonio è considerato di buon auspicio in diverse culture. Tuttavia, per il peso eccessivo dei gioielli la donna ha dovuto farsi sorreggere dallo sposo.La sposa ha ricevuto i gioielli d'oro in dote dal marito. Le sono state date 60 collane d'oro, ciascuna del peso di circa un chilogrammo. Insieme alle collane, la sposa indossava anche due enormi braccialetti d'oro su entrambe le mani. Erano regali della famiglia dello sposo. Lo sposo proviene da una famiglia ricca. Mentre molte persone, vedendola indossare le enormi collane, hanno ritenuto che fosse un gesto di esibizionismo, gli invitati al matrimonio provavano pietà per la sposa.La gente del posto crede che l'oro sia un simbolo di buona fortuna, elevato status sociale e che aiuti a sbarazzarsi degli spiriti maligni e a scacciare la sfortuna. Le foto della sposa che indossano l'enorme numero di collane e braccialetti d'oro sono diventate virali sui social media cinesi e indiani.