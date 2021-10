Tensione Pechino-Taipei Cina, manovre militari vicino Taiwan sono "necessarie per difendere la sovranità" L'obiettivo è "tutelare gli interessi generali" della Cina e dei "connazionali su entrambe le sponde dello Stretto", ha detto il portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese

Condividi

"Azioni necessarie a tutela della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale". Si è espresso così Ma Xiaoguang, portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, citato dal Global Times, in riferimento alle recenti "esercitazioni militari dell'Esercito popolare di liberazione nello Stretto di Taiwan", dopo che tra il primo e il 4 ottobre 150 aerei militari, fra caccia e bombardieri, hanno sorvolato la zona di difesa aerea (Adiz) dell'isola.L'obiettivo è "tutelare gli interessi generali" della Cina e dei "connazionali su entrambe le sponde dello Stretto", ha sostenuto, accusando "le autorità del Dpp", il Democratic Progressive Party della presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, e i "secessionisti dell'indipendenza di Taiwan" di fraintendere la situazione, di "collusione con forze straniere" e di "provocazioni alla ricerca dell'indipendenza" che porterebbe solo la "catastrofe" per gli abitanti dell'isola che Pechino considera una "provincia ribelle" da "riunificare".In dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi il ministro della Difesa di Taipei, Chiu Kuo-cheng, ha lanciato l'allarme affermando che la Cina sarà in grado di organizzare un'invasione su vasta scala di Taiwan, mentre il Wall Street Journalche gli Stati Uniti mantengono da almeno un anno a Taiwan un ristretto contingente di consiglieri militari.La presidente Tsai Ing-wen ha ribadito negli ultimi giorni che Taiwan "farà tutto il necessario per difendere la sua libertà e la sua democrazia" assicurando che l'isola "non cerca il confronto militare", ma "spera in una pacifica, stabile e reciprocamente vantaggiosa coesistenza con i suoi vicini".Poi il presidente Xi Jinping è tornato a promettere la "riunificazione" di Taiwan e Tsai ha replicato affermando che "non dovrebbero esserci illusioni sul fatto che il popolo di Taiwan si possa piegare alle pressioni". E oggi Ma ha accusato la presidente di "vendere la 'teoria dei due statì".