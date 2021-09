Spagna Cinema, film romeno "Blue moon" vince il 69° Festival di San Sebastián Premiato l'esordio di Alina Grigore in un palmarès al femminile

La regista romena Alina Grigore (Ansa)

Il romeno "Blue moon", diretto dall'esordiente Alina Grigore, ha vinto la Conchiglia d'oro al 69° Festival internazionale di San Sebastián. Il film racconta la vicenda di una famiglia disfunzionale che gestisce un hotel in una regione montagnosa della Romania.E' il verdetto della giuria formata dalla regista georgiana Déa Kulumbegashvili (presidente), con l'attrice spagnola Susi Sánchez, le registe Maite Alberdi (Cile) e Audrey Diwan (Francia, recente vincitrice del Leone d'oro) e il produttore statunitense Ted Hope.Premio speciale della giuria a "Earwig", diretto dalla francese Lucile Hadžihalilović e girato in inglese.Conchiglia d'argento per la regia alla danese Tea Lindeburg per "As in heaven".Conchiglia d'argento per l'interprete protagonista ex-aequo alla giovane danese Flora Ofelia Hofmann Lindahl, per "As in heaven", e alla statunitense Jessica Chastain, per "The eyes of Tommy Faye", diretto da Michael Showalter.Conchiglia d'argento per l'interprete non protagonista al cast dello spagnolo "Quién lo impide", di Jonás Trueba.Premio della giuria per la sceneggiatura al britannico Terence Davies per "Benediction".Premio della giuria per la fotografia alla francese Claire Mathon per "Undercover" (Fra), di Thierry De Peretti.I premi alla carriera sono stati attribuiti a Marion Cotillard e Johnny Depp.Nella sezione "New Directors", dedicata alle opere prime o seconde, vince il russo "Unwanted", per la regia di Lena Lanskih, mentre in "Horizontes Latinos", per le produzioni latinoamericane, si impone "Noche de fuego", di Tatiana Huezo (El Salvador-Messico).