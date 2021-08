Repubblica Ceca Cinema, al via il Festival di Karlovy Vary La 55a edizione fino al 28 agosto. Tra i film in concorso l'italiano "La terra dei figli", diretto da Claudio Cupellini

Condividi

Dopo un anno di stop per la pandemia, torna il Festival internazionale di Karlovy Vary (Repubblica Ceca), la maggiore rassegna cinematografica nell'Europa centro-orientale giunta alla 55a edizione.Nella serata inaugurale ospite d'onore l'attore britannico Michael Caine, premiato con il Globo di cristallo alla carriera per il suo "eccezionale contributo al cinema mondiale". Caine ha vinto due Oscar come attore non protagonista con "Hannah e le sue sorelle" di Woody Allen (1987) e "Le regole della casa del sidro" di Lasse Hallström (2000). L'attore presenterà anche la sua interpretazione più recente, "Best Sellers" (2021), diretto da Lina Roessler. Tra gli altri ospiti internazionali, l'attore, regista e scrittore Ethan Hawke e l'attore Johnny Depp.Apre il festival fuori concorso "Zátopek", diretto da David Ondříček, biopic del leggendario atleta cecoslovacco, quattro volte medaglia d'oro alle Olimpiadi nel 1948 e 1952, interpretato da Václav Neužil.I film in competizione per il Globo di cristallo sono 12, tra cui l'italiano "La terra dei figli", di Claudio Cupellini, dall'omonimo fumetto di Gipi. Nella giuria internazionale la regista danese Eva Mulvad, l'attrice polacca Marta Nieradkiewicz, il regista greco Christos Nikou e il critico tedesco Christoph Terhechte.Sono 12 anche i film in gara nella seconda sezione competitiva della rassegna, "East of the West".Il Karlovy Vary International Film Festival si concluderà il 28 agosto.