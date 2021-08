Repubblica Ceca Cinema, il film serbo "As Far as I Can Walk" vince il festival di Karlovy Vary Conclusa la 55a edizione della rassegna

I vincitori del Festival (dal sito del KVIFF)

Il Globo di cristallo per il miglior film della 55a edizione del Festival internazionale di Karlovy Vary (Repubblica Ceca) va al serbo "As Far as I Can Walk". Diretto da Stefan Arsenijević, racconta il dramma dei rifugiati attraverso una coppia che lascia il Ghana per l'Europa. Il film completa il suo trionfo ottenendo anche il premio per il migliore attore, che va a Ibrahim Koma, e una menzione speciale per il direttore della fotografia, Jelena Stanković.Premio speciale della giuria al documentario "Every Single Minute", della ceca Erika Hníková. Il tedesco Dietrich Brüggemann conquista il premio per la migliore regia con "Nö", mentre la canadese Éléonore Loiselle è la migliore attrice per "Wars", di Nicolas Roy.Altre due menzioni speciali vanno alla britannica Vinette Robinson per la sua interpretazione in "Boiling Point", di Philip Barantini, e al croato "The Staffroom", di Sonja Tarokić.Nella seconda sezione competitiva "East of the West" vince "Nuuccha", del russo Vladimir Munkuev. Premio speciale a "Sisterhood", della macedone Dina Duma, e menzione speciale al documentario ceco "Intensive Life Unit", di Adéla Komrzý.Premio del pubblico al ceco "Zátopek", di David Ondříček.Tra i premi collaterali, il Fipresci va a "Exam" dell'iracheno Shawkat Amin Korki, mentre "As Far as I Can Walk" incassa anche il premio ecumenico e l'Europa Cinemas Label Award.