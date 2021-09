Coronavirus

2021/09/24 15:43

Lotta alla pandemia Circolare Ministero Salute, sì vaccino in gravidanza e in allattamento "Si raccomanda la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, con vaccini a mRNA, alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre"

Vaccino, Figliuolo: "Dal 20 settembre terza dose per fragili"

Vaccino, Figliuolo: "Dal 20 settembre terza dose per fragili" Pfizer-BioNTech: vaccino sicuro per bambini tra 5 e 11 anni Condividi "Si raccomanda la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, con vaccini a mRNA, alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre. Relativamente al primo trimestre, la vaccinazione può essere presa in considerazione dopo valutazione dei potenziali benefici e dei potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di riferimento".



La vaccinazione è anche raccomandata per le donne che allattano, senza necessità di sospenderlo. E' quanto indica una circolare del Ministero della Salute appena emanata alla luce delle crescenti evidenze sulla efficacia e sicurezza sia nei confronti del feto che della madre. "Si raccomanda la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, con vaccini a mRNA, alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre. Relativamente al primo trimestre, la vaccinazione può essere presa in considerazione dopo valutazione dei potenziali benefici e dei potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di riferimento".La vaccinazione è anche raccomandata per le donne che allattano, senza necessità di sospenderlo. E' quanto indica una circolare del Ministero della Salute appena emanata alla luce delle crescenti evidenze sulla efficacia e sicurezza sia nei confronti del feto che della madre.

Condividi