Il mondo soffrirà di riscaldamento globale e "turbolenze" sui mercati Clima, Aie avverte: transizione verso energia pulita troppo lenta "Nonostante i progressi, gli attuali impegni sul clima colmano meno del 20% del divario di emissioni tra le impostazioni politiche odierne e un percorso verso zero emissioni nel 2050" ha detto il direttore esecutivo dell'agenzia Fatih Birol

La transizione mondiale verso l'energia pulita è ancora troppo lenta per soddisfare gli impegni climatici in ciò che rischia di alimentare una maggiore volatilità dei prezzi. E' questo il monito dell'Agenzia internazionale per l'energia, secondo cui il mancato investimento in energia pulita potrebbe causare "turbolenze" nel mercato dell'energia. "Non stiamo investendo abbastanza per soddisfare le future esigenze energetiche - ha affermato il direttore esecutivo dell'AIE Fatih Birol - e le incertezze stanno preparando il terreno per un periodo estremamente incerto"."Nonostante i progressi, gli attuali impegni sul clima colmano meno del 20% del divario di emissioni tra le impostazioni politiche odierne e un percorso verso zero emissioni nel 2050", continua Birol, avvertendo che "tecnologie e politiche possono colmare questo divario entro il 2030. Oltre il 40% delle azioni è conveniente, come le energie rinnovabili, l'efficienza e i tagli al metano".A due settimane dall'apertura della COP26 delle Nazioni Unite, l'Agenzia lancia dunque, nel suo rapporto annuale, "seri avvertimenti sulla direzione che le politiche attuali stanno prendendo nel mondo".