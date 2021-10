Cop 26 Clima: Onu, nuovo record di gas serra Il segretario generale dell'Omm, Petteri Taalas, avverte: "Siamo davvero fuori strada"

Nuovo record di gas serra nell'atmosfera lo scorso anno, con un tasso di incremento annuo superiore alla media del periodo compreso fra il 2011 e il 2020,e questa tendenza è continuata nel 2021.Lo afferma l'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), agenzia delle Nazioni Unite, nel Bollettino annuale sui gas serra (anidride carbonica, metano e protossido di azoto) che intrappolano il calore.L'aumento delle concentrazioni di gas serra mette a rischio gli obiettivi di temperatura dell'accordo di Parigi sul clima, mette in guardia il segretario generale dell'Omm, Petteri Taalas, avvertendo: "Siamo davvero fuori strada".Il rapporto dell'Omm, che si basa sul monitoraggio da parte della sua rete Global Atmosphere Watch delle "abbondanze atmosferiche" (ciò che rimane in atmosfera dopo l'assorbimento dei gas serra da parte degli oceani e della biosfera), spiega che "finché le emissioni continueranno, la temperatura globale continuerà ad aumentare".Data "la lunga vita" della Co2, il livello di temperatura già osservato persisterà per diversi decenni anche se le emissioni si ridurranno rapidamente allo zero netto, prosegue l'Omm spiegando che "oltre all'aumento delle temperature, questo significa più condizioni meteorologiche estreme tra cui caldo e precipitazioni intensi, scioglimento dei ghiacci, aumento del livello del maree acidificazione degli oceani, accompagnati da impatti socioeconomici di vasta portata".Il Bollettino mostra che dal 1990 al 2020, "il forzante radiattivo - l'effetto di riscaldamento sul nostro clima - dei gas serra a lunga vita è aumentato del 47%, con la Co2 che rappresenta circa l'80% di questo aumento".