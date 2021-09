Cnh vola, si avvicina lo scorporo di Iveco. Le utilities recuperano e trainano Piazza Affari

di Fabrizio Patti Prosegue, a metà seduta, il rimbalzo di Piazza Affari (+1,12% per l'indice Ftse Mib), ieri la più debole assieme a quella di Madrid.Nel resto d'Europa Parigi +1%, Londra e Francoforte +0,5%, Madrid +0,7%.A recuperare, anche se solo in parte sono i titoli ieri più penalizzati: Enel, ieri -5 e mezzo, oggi +1,5%; A2A ieri -4,21%, oggi +0,37%, dopo un avvio più brillante.Il calo di ieri si deve alle ipotesi che venga seguita la via del governo spagnolo, che ha previsto sia tagli di imposte sia un prelievo fiscale sugli extra-profitti dei gestori delle centrali idroelettriche e nucleari. Ieri Enel è stata la più penalizzata per il calo di una sua controllata spagnola, Endesa. In queste ore è in corso a Palazzo Chigi una riunione del premier Mario Draghi con i ministri Roberto Cingolani e Daniele Franco sul tema del rincaro delle bollette energetiche.Nella notte indici asiatici in ribasso. A Hong Kong (-1,51%) sono scesi soprattutto i titoli delle società di gioco d'azzardo con sede a Macao, perché si prospetta una stretta regolatoria del governo di Pechino anche in questo settore, dopo quello tecnologico. Pesa inoltre ancora una volta la crisi di liquidità di Evergrande, il secondo sviluppatore immobiliare cinese: i timori sono di un effetto domino su banche e altre società di costruzioni.Ieri Wall Street non ha risentito di queste dinamiche, i principali indici hanno chiuso in rialzo, Dow Jones +0,68%, Nasdaq +0,82%; oggi i future sugli indici sono leggermente in calo. Si attende alle 14.30 il dato sulle nuove richieste settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti.Tra gli altri titoli del Ftse Mib oggi svetta Cnh Industrial, +5%. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, lo spin-off di Iveco dal gruppo potrebbe avvenire a gennaio. A seguire Exor, la holding della famiglia Agnelli a cui fa capo anche Cnh Industrial. Maggiori ribassi per Saipem (-0,7%) e Banca Generali (-0,94%).