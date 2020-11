Per ora nessun contatto tra i leader Cnn: Kushner ha parlato con Trump della possibilità di un discorso di congedo

Condividi

Il genero di Donald Trump,, avrebbe parlato con il presidente uscente della possibilità di tenere il tradizionale 'discorso di concessione', con cui ammettere la sconfitta alle elezioni. A riportarlo è ladopo che la campagna di Trump, ieri, ha fatto sapere che "le elezioni sono tutt'altro che terminate", ribadendo che il candidato repubblicano non ha nessuna intenzione di concedere la vittoria al presidente-eletto Joe Biden. Intanto, la vice direttrice della campagna di Biden,, ha fato sapere che per ora non ci sono stati contatti tra i due sfidanti o tra rappresentanti dei rispettivi comitati elettorali.