Il giovane è in codice rosso Ragazzo aggredito a Colleferro, il paese dove fu ucciso Willy Monteiro L'episodio di violenza che ha coinvolto un 17enne riapre una piaga nel comune in provincia di Roma

Un ragazzo di 17 anni è stato vittima di un pestaggio a Colleferro, in provincia di Roma, dove nel settembre 2020 fu ucciso in circostanze analoghe Willy Duarte Monteiro. Ilgiovane è stato trasportato in codice rosso in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.Il pestaggio è avvenuto intorno alle 17,30 in circostanze e per motivi ancora da chiarire. Il ragazzo preso di mira e finito al pronto soccorso sarebbe di Segni, un comune vicino a Colleferro. Immediato è stato l'intervento dei vigili urbani e della Polizia locale. Il ragazzo, sotto choc, ha riportato vari traumi al volto ed al cranio. Gli aggressori sono scappati a bordo di un'auto ma sarebbero già stati individuati. Si tratterebbe di tre o quattro ragazzi di Colleferro. E ci sarebbe anche un video del pestaggio messo poi in rete."L'aggressione è un fatto inaccettabile. Le nostre ferite sono ancora troppo aperte su queste questioni" ha scritto sui social il sindaco Pierluigi Sanna. "Giovani che picchiano un giovane minorenne, di giorno, su Corso Turati e scappano, non possono rimanere impuniti - prosegue il primo cittadino -. Sono in contatto continuo con il Pronto Soccorso per avere notizie sullo stato di salute della vittima dell’aggressione, attualmente in codice rosso. Attendiamo tutti notizie ufficiali dalla Polizia di Stato che chiariscano la dinamica dei fatti: sappiamo che sono vicini all’arresto dei colpevoli. Le nostre ferite sono ancora troppo aperte su queste questioni: il nostro dolore e la nostra indignazione sono particolarmente vasti".Destò indignazione la morte per pestaggio di Willy Duarte Monteiro, 21 anni. L'allora premier Conte fu presente alle esequie, insieme al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e al governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Successivamente, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferimento la medaglia d'oro al valor civile alla memoria di Willy Monteiro Duarte.