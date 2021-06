Colloquio telefonico Di Maio a colloquio con omologo cinese Wang Yi: "Costruire insieme via della seta" La nota della Farnesina: "Relazioni bilaterali Italo-cinesi, il rispetto dei diritti umani e la collaborazione in ambito G20"

Colloquio📞 del Min. @luigidimaio con il suo omologo cinese, Wang Yi incentrato sulle relazioni bilaterali 🇮🇹🇨🇳, il rispetto dei diritti umani e la collaborazione in ambito @g20org pic.twitter.com/ucTDwfVBmF — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) June 21, 2021

Pechino auspica che l'Europa "aderisca all'autonomia strategica, pratichi un vero multilateralismo e promuova la stabilità e lo sviluppo a lungo termine" delle relazioni con la Cina. Lo ha detto il, parlando dei rapporti tra Pechino e la Ue. Wang ha detto di sperare anche che l'Italia svolga un ruolo costruttivo in tal senso.La Cina è disposta a lavorare con l'Italia "Per intensificare la comunicazione strategica, consolidare la fiducia reciproca strategica e liberarsi di tutte le distrazioni". Yi ha affermato che Pechino è disposta a condurre scambi più stretti ad alto livello, facilitare gli scambi di personale e promuovere la costruzione congiunta della Nuova via della seta (Belt and road) con l'Italia.Nel resoconto dei media ufficiali cinesi, Yi ha inoltre esortato le due parti a rafforzare la cooperazione in settori come l'innovazione scientifica e tecnologica, l'aerospazio, l'energia pulita, l'economia digitale e i mercati di terze parti e a spingere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa per maggiori risultati e per dare insieme slancio alla ripresa economica globale."Di fronte a sfide globali senza precedenti tutti i paesi dovrebbero insistere sulla cooperazione invece di incitare alle divisioni, rispettarsi l'un l'altro invece di lanciare attacchi politici e assumersi le dovute responsabilità invece di sottrarsi a loro o spostare le colpe", ha concluso il ministro cinese.