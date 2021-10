Negoziò la fine di 50 anni di conflitti nel paese Colombia: arrestato in Messico Rodrigo Granda, ex capo delle Farc L’ex comandante guerrigliero ed ora parlamentare per il partito Comunes, Carlos Lozada, ha definito l'arresto una "flagrante violazione"

#Urgente, detuvieron en México a Rodrigo Granda, a pesar que salió del país con autorización de JEP, nos informan que gobierno de @IvanDuque pidió a Interpol activar circular roja mientras iba volando hacia México, en clara violación del Acuerdo de Paz que quieren hacer trizas. pic.twitter.com/dNGmRPyGyQ — Carlos A. Lozada (@JGalloComunes) October 20, 2021

#Urgente estando en #Mexico tomamos conocimiento de la detención por Interpol de #RodrigoGranda @RodrigoGCOMUNES uno de los firmantes de los acuerdos de Paz de #Colombia firmados en La Habana , integrantes de @ComunesCoL miembro del @ForodeSaoPaulo pic.twitter.com/E7G0CqiVCN — alejandro rusconi (@ale_rusconi) October 20, 2021

La polizia messicana e l'Interpol hanno arresto ieri in Messico, su richiesta del governo colombiano, Rodrigo Granda, uno dei capi delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Funzionari del governo federale, riferisce la tv Milenio, hanno confermato la cattura realizzata a Città del Messico sulla base di un 'codice rosso' diramato dall'Interpol. Fino a ieri sera, il governo colombiano non aveva fatto alcun commento pubblico sulla questione, e l'arresto di Granda non era stato confermato da fonti ufficiali.Già membro del Partito comunista colombiano, nel 1997 Granda fu nominato membro dello Stato maggiore centrale delle Farc e membro della Commissione internazionale della guerriglia in Costa Rica. Conosciuto come il “ministro degli Esteri” delle Farc, lavorò per il rilancio della ex candidata presidenziale colombiana Ingrid Betancourt, e fece parte della delegazione della guerriglia ai negoziati di pace che si svolsero all’Avana.La conferma della notizia arriva via Twitter, dall'ex comandante guerrigliero ed ora parlamentare per il partito Comunes, Carlos Lozada, ha definito l'arresto una "flagrante violazione" degli accordi di pace firmati nel 2016 con il governo di Bogotà che misero fine a 50 anni di conflitto interno colombiano. Rodrigo Granda è stato uno dei negoziatori di pace all'Avana, un processo che è iniziato nel 2012 e ha portato al memorabile accordo di pace del 2016, seguito dal disarmo delle FARC."Hanno arrestato Rodrigo Granda a Città del Messico", si legge ricordando che l'accordo di pace ha concluso più di mezzo secolo di lotta dei ribelli. "Viaggiava accompagnato da Rodrigo Londono, presidente del partito, e da altri compagni in una delegazione", ha detto Carlos Lozada a un media colombiano, dicendo che viaggiava con l'autorizzazione del Tribunale Speciale per la Pace (JEP), un'istituzione colombiana emersa dall'accordo di pace che sta indagando sui crimini commessi durante il conflitto.Il presidente Ivan Duque "continua ad attaccare il processo di pace, ha chiesto all'Interpol di riattivare l'avviso rosso contro Rodrigo Granda, leader del partito Comunes e firmatario dell'accordo di pace", ha aggiunto il partito Comunes su twitter."Rispettate quelli di noi che credono nella pace e fate il vostro dovere lasciandoci partecipare alla politica", ha commentato lo stesso partito.