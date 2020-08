Brindisi Colpito con acido, è grave. Arrestata la moglie

Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito al busto a causa di ustioni provocate da acido muriatico.A quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe stato aggredito dalla moglie al culmine di una lite avvenuta per strada, al rione Commenda di Brindisi. Le sue condizioni sono gravissime: è ricoverato in prognosi riservata al Perrino.La donna è stata arrestata ed è piantonata in ospedale. E' accusata di lesioni gravissime. L'uomo è in pericolo di vita, ha ustioni sull'80% del corpo. Non sono chiare le ragioni del gesto. La donna non ha fornito al momento elementi ai poliziotti della Squadra mobile di Brindisi.