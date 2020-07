Sette attrici sul palco Comiche Extraterrestri alla Casa del Jazz

Condividi

Lunedì 27 luglio allala Prima delle, l’incontro speciale tra il Comedy Showe il Festival di scrittrici. All’interno della storica rassegna, monologhi, stand up, invettive, satire e musica. Sul palco si alternano sette attrici: Arianna Dell’Arti, Annalisa Dianti Cordone; Liliana Donna Fiorelli, Paola Michelini, Cristina Pellegrino, Guia Scognamiglio, Cristiana Vaccaro. I testi - scritti per l’occasione - sono a cura di Francesca Mancini, Veronica Raimo, Simonetta Sciandivasci, Paola Soriga.Nel corso della serata ci saranno anche le performance di Giulia Ananìa e Ilaria Graziano.Alle 21 alla Casa del Jazz in Via di Porta Ardeatina 55 a Roma.