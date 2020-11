Il rapporto tra positivi e tamponi effettuati migliora (12%) Commissario Arcuri: "822 morti, dato tragico. Vaccino unica via. Dati confermano scelte fatte" "I dati si vanno consolidando e i numeri ci confortano sulle scelte fatte", ha dichiarato il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, in conferenza stampa annunciando per la prossima settimana i tratti salienti della campagna di vaccinazione. Sarà il ministro della Salute, Roberto Speranza, a illustrarlo al Parlamento

Domenico Arcuri, Commissario Emergenza Coronavirus

"Non siamo ancora in grado di sconfiggere il coronavirus, per farlo servirà il vaccino e solo al momento della vaccinazione saremo in grado di girare questa triste pagina", ha dichiarato in conferenza per fare il punto sulle attività per il contrasto e il contenimento dell'epidemia il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri. Ha poi sottolineato quanto sia triste ilnonostante i dati siano confortanti e diano fiducia alle scelte intraprese. Uno fra tutti il rapporto tra positivi e tamponi: "Due settimane fa era 16,2%, una settimana fa 14,5%, attualmente si è stabilizzato intorno al 12%."Il ministro della Salute illustrerà la prossima settimana al Parlamento i tratti salienti della campagna di vaccinazione. Auspichiamo, e anzi siamo certi, che il Parlamento ne comprenderà la complessità", annunciando che sarà "la più grande campagna di massa di vaccinazione che la nostra generazione ricordi". Restando in tema Arcuri ha annunciato il contratto europeo con la società Moderna, che come ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen porterà in Ue le prime 80 milioni di dosi nei prossimi mesi."Il miglior regalo è tenere alta la guardia e il livello di responsabilità. L'obiettivo primario di contenimento e contrasto dell'epidemia per metterci in condizioni di attendere con meno ansia e preoccupazione l'inizio di una campagna di vaccinazione di massa. Il virus è ancora lì, non dobbiamo ripetere gli errori commessi, anche nel passato recente"."Per quanto riguarda il Covid Hotel nessuna regione ha chiesto ai nostri uffici di acquisire ulteriori luoghi per rafforzare la capacità di risposta. Questo perché hanno già provveduto da soli nei mesi scorsi, oppure non ritengono che questo apporto sia necessario", ha detto Arcuri."Le scuole per noi sono sinonimo di dolore. Oggi prendiamo atto che le misure stanno portando i risultati auspicati, nelle prossime settimane ci sarà tempo di discutere una riapertura dopo l'Epifania"."È lontana da noi la conclusione di questa emergenza ma tutto quello che c'è intorno a noi ci offre qualche conforto e ci fa preparare a cogliere qualche speranza. Noi ci stiamo preparando alla più grande campagna di vaccinazione, ci stiamo occupando della parte organizzativa, della somministrazione e conservazione dei vaccini", ha aggiunto."L'app Immuni ha accresciuto fino a oltre 10 milioni il numero di download. Non ha per ora sortito i risultati, in termini di discovery dei contagiati, che ci si poteva aspettare", ha detto il commissario. "Penso che l'app sia uno strumento molto importante. Ma perché sia efficace c'è bisogno di un rapporto di mutua collaborazione tra app e chi la scarica - ha continuato -. Il messaggio che abbiamo veicolato non è stato sufficientemente potente perché questo accadesse. Non sono sicurissimo che ai download corrisponda un uguale numero del corretto funzionamento dell'app".