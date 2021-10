Farà ricorso in appello Condannato per evasione fiscale lo stilista Walter Steiger Il designer di scarpe pagava le tasse in Svizzera, ma viveva a Ferrara

Walter Steiger, 79 anni, stilista di scarpe per grandi maison (da Oscar De La Renta a Karl Lagerfeld) e per dive come Lady Diana e Jane Birkin, è stato condannato alla pena di un anno e 8 mesi per evasione fiscale. Si era innamorato di Ferrara, suo 'buen retiro', e, vivendo in città, avrebbe dovuto pagare le tasse in Italia.Pur sostenendo che per i suoi affari commerciali tra Ginevra (dove ha la sede principale della sua azienda), Parigi e New York dove si trovano le affiliate, pagava le tasse in Svizzera (come le stesse autorità fiscali elvetiche hanno sempre confermato), è stato accusato di "omessa dichiarazione dei redditi", dal 2010 al 2015, per introiti di cinque milioni. La sentenza ha confermato anche il sequestro preventivo di due milioni nei suoi confronti. Farà ricorso in appello