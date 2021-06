Conferenza sulla Libia a Berlino: "Via tutte le forze straniere" Già in apertura della conferenza di Berlino, stamane sia il segretario di Stato americano Blinken che il ministro degli Esteri tedesco Maas, rivolgendosi ai giornalisti subito prima dell'inizio della conferenza berlinese sulla Libia, avevano ribadito la necessità del ritiro dei combattenti stranieri dal Paese

Via le truppe e i mercenari stranieri dalla Libia. È la linea emersa dalla conferenza a Berlino, che ha visto sottolineare l'importanza per il Paese, di decidere per il proprio futuro e arrivare alle elezioni di dicembre con una rinnovata stabilità."È molto importante che da qui parta un segnale unitario sulla Libia. Sappiamo quale rilievo strategica abbia il Paese, anche per quanto riguarda il rapporto tra Europa e Africa", ha detto Angela Merkel alla conferenza stampa a fianco del segretario di Stato americano Antony Blinken, giunto a Berlino proprio per partecipare alla conferenza internazionale sulla Libia."Vi è una lunga storia di buone relazioni tra Stati Uniti e Germania, siamo partner sulla scena internazionale", ha aggiunto la cancelliera."Dobbiamo sottolineare insieme che la Libia deve poter decidere da sola il suo futuro", ha detto Angela Merkel, riferendosi ai diversi Paesi attivi militarmente nel Paese. "Allo stesso tempo vogliamo chiarire che i partner internazionale sono pronti ad accompagnare la Libia su questo percorso", ha aggiunto la cancelliera"."La Libia è un esempio positivo del fatto che siamo nella situazione di attenuare i conflitti attraverso soluzioni politiche", aveva detto in precedenza ministro tedesco Heiko Maas. "Oggi vogliamo mettere i presupposti per andare avanti nel percorso iniziato", ha spiegato il ministro, sottolineando che "bisogna rendere operativa l'uscita delle forze politiche straniere e che questo deve iniziare ad accadere".Maas ha sottolineato l'importanza "della preparazione delle elezioni che dovrebbero tenersi il 24 dicembre". "Si tratta di grandi sfide ed è importante che tutti i paesi presenti qui contribuiscano a questi obiettivi e che i libici possano riprendere il destino del paese nelle loro mani", ha concluso.Il ministro degli Esteri Usa Antony Blinken ha chiesto che tutti i mercenari stranieri lascino la Libia. Lo ha detto nella conferenza stampa con il ministro degli esteri tedesco. Blinken ha spinto sul rispetto completo del cessate il fuoco e sull'appuntamento elettorale di dicembre.Ci sarà un'operazione Onu per supervisionare il ritiro dei mercenari e delle truppe straniere dalla Libia, ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas. "Non ci arrenderemo e non smetteremo di lavorare finché tutte le forze straniere non lasceranno il territorio libico".Le elezioni del 24 dicembre in Libia sono a rischio, per il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, che in un video inviato alla conferenza di Libia ha sollecitato "misure stringenti" per arrivare a questo obiettivo. Guterres ha invitato in special modo a "chiarire presupposti costituzionali" e a emanare le leggi necessarie per arrivare alle urne.Il segretario dell'Onu ha inoltre ribadito che le truppe straniere debbano lasciare il paese e ha annunciato l'invio di osservatori per assicurare il rispetto della tregua. Anche Heiko Maas ha insistito nel suo discorso iniziale sulla necessità del voto a dicembre, come presupposto per stabilità e la pace in Libia.Sottolineiamo la necessità che truppe e mercenari stranieri lascino la Libia perché nuociono alla Libia e alla regione": lo ha detto Rosemary Dicarlo, vicesegretario generale Onu, a Berlino, per la seconda conferenza sulla Libia."Due tappe fondamentali ci attendono sulla Libia: organizzazione delle elezioni e piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco",dichiara l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, oggi a Berlino per la Conferenza sulla Libia. "L'Ue continuerà a fornire sostegno", assicura Borrell che ringrazia il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, e il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, per aver organizzato la seconda Conferenza di Berlino."Chiediamo alla comunità internazionale di sostenerci per promuovere la stabilità in Libia e per raggiungere le elezioni nazionali del prossimo 24 dicembre", ha detto la ministra degli Esterilibica, Najla el-Mangoush, a Berlino."Stiamo sostenendo le elezioni perché questa è la strada per la democrazia in Libia. Ci sono molte sfide legate alla sicurezza e questo è il motivo per cui abbiamo avviato l'iniziativa di stabilizzazione della Libia", ha detto la ministra incontrando la stampa.Al-Mangoush ha quindi criticato alcuni comportamenti a "livello internazionale e nazionale" che continuano a "generare instabilità" in Libia e ha auspicato l'unificazione delle forze armate ed il ritirodelle forze straniere.