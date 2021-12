Covid e consumi Confesercenti: in 2 anni a famiglia cancellati quasi 4mila euro di spesa Dall'inizio dell'emergenza sanitaria la crisi innescata dal Covid ha annullato gli esborsi per le compere. Toscana al top, persi oltre 9mila euro spesa in due anni, seguita da Molise, Piemonte, Basilicata. La Sicilia è la meno colpita

Patrizia De Luise, Presidente Nazionale Confesercenti

di Tiziana Di Giovannandrea Le conseguenze della pandemia di Covid sui consumi è stata devastante: uno "tsunami" per i consumi ha stimato la Confesercenti. Sulla base dei calcoli effettuati dalla Confederazione che riunisce più di 350mila PMI del commercio, del turismo e dei servizi, dell’artigianato e dell' industria nonostante il recupero registrato durante il 2021, dall'inizio dell'emergenza sanitaria la crisi innescata dal Covid ha cancellato quasi 4mila euro di spesa a famiglia. La conseguenza è stata anche l'aumento della propensione al risparmio. Il dato è la somma dellaregistrata in media da ogni famiglia nel 2020 (-2.653 euro) e nel 2021 (-1.298 euro), per un totale diIl calo è dovuto a diversi fattori. Innanzitutto, ie le restrizioni che hanno interessato il nostro Paese tra il 2020 e i primi sei mesi del 2021, ma incidono anche la, l'e l'del clima in generale, che porta le famiglie ad un tasso di risparmio ancora superiore rispetto a quello dei periodi precedenti alla pandemia.A livello territoriale, l'impatto maggiore si registra in, con una perdita reale di 9.119 euro di spesa per nucleo familiare. A seguire, nella classifica delle regioni che hanno perso di più, il(-5.903 euro a famiglia), il(-5.724 euro) e la(-5.491 euro). Ma perdite superiori ai 5mila euro per nucleo familiare si registrano anche in(-5.305 euro),(-5.117 euro) e(-5.014). Questo è quanto emerge dalle stime elaborate da Confesercenti. Una compressione dei consumi delle famiglie appena sotto la soglia dei 5mila euro si registra invece in(-4.969 euro per nucleo) e(-4.620 euro), mentre subiscono una perdita superiore ai 3mila euro(-3.951 euro),(-3.776 euro),(-3.413 euro) e(-3.338 euro). Sopra i 2mila euro è invece la perdita stimata(-2.796 euro a famiglia),(-2.676 euro)(-2.626 euro) e(-2.554 euro). Contengono invece le perdite - comunque sopra la soglia dei mille euro -(-1.568 euro a famiglia),(-1.402 euro) e(-1.025).La pandemia ha avuto un impatto devastante sui consumi delle famiglie", commenta, Presidente Nazionale Confesercenti. "Sommando i consumi persi nel 2020 e nel 2021, è come se le famiglie avessero perso due-tre mesi di entrate. Bisogna intervenire per accelerare il recupero, perché dai consumi interni dipende circa il 60% del nostro Pil. La via maestra è quella fiscale: la riforma del fisco, che inizierà proprio con la manovra di quest'anno, deve liberare il più possibile le risorse delle famiglie".Una spinta allo shopping natalizio dovrebbe arrivare dalle tredicesime di oltre 35 milioni di italiani, tra pensionati e lavoratori dipendenti, per un importo medio di poco superiore ai 1.200 euro netti. Quest’anno l’ammontare della mensilità aggiuntiva dovrebbe arrivare a 43,7 miliardi di euro, oltre 360 milioni in più dello scorso dicembre ma ancora 1,2 miliardi sotto il livello pre-pandemia. Un’iniezione aggiuntiva che dovrebbe generare una spinta di 21 miliardi per gli acquisti nel periodo delle feste, circa 2,7 miliardi in più rispetto al 2020. A stimarlo è Confesercenti, sulla base di un sondaggio condotto da Swg per conto della Confederazione che valuta: "Un segnale che lascia ben sperare, anche se non mancano elementi di preoccupazione. La crescita del risparmio, aumentato per il secondo anno consecutivo, è legata ad un persistente stato di incertezza, a sua volta dovuto al prolungarsi dell’emergenza sanitaria.sgombrando l’orizzonte dall’ipotesi di nuove restrizioni, che peggiorerebbero il deterioramento del clima e porrebbero un’ipoteca sulla ripresa in atto”.