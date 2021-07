Dopo il sisma Consegnato alla comunità di Amatrice l'Auditorium della Croce Rossa

Se si pensa a quella notte del 24 agosto, alla terra che tremò ancora più forte il 30 ottobre 2016 di magnitudo 6.5 tra Norcia e Preci in provincia di Perugia, la mente va alle persone ritrovate sotto le macerie, alle vittime, alle case, chiese, scuole ridotte in polvere. Ed è andando indietro con la memoria che la giornata di oggi ha un significato ancora più forte. Inaugurato e consegnato alla comunità di Amatrice l'Auditorium della Laga costruito dalla Croce Rossa Italiana, primo vero punto di aggregazione sociale per la città. All’interno un cinema e un teatro. Un luogo dove incontrarsi rigenerare anche dopo il Covid la socialità.Fin dalle prime ore dopo il sisma che ha colpito Amatrice e il Centro Italia nel 2016, l'impegno della Croce Rossa Italiana non ha conosciuto sosta: dal soccorso alla costituzione di una specifica unità, unica nel suo genere, che in questi anni ha realizzato diverse strutture nelle zone colpite, contribuendo alla vera e propria ricostruzione del territorio. "La Croce Rossa c'è sempre stata - ha sottolineato il facente funzioni Sindaco di Amatrice Massimo Bufacchi - prima durante e dopo il terremoto. I volontari CRI sono una certezza granitica per il nostro territorio. Anche durante il lockdown sono stati sostanziali. Il Consiglio Comunale, per questo, concederà la cittadinanza onoraria alla Croce Rossa Italiana”."E' uno dei giorni più belli della ricostruzione della speranza per questa comunità. Una risposta concreta, che aiuta la popolazione a riacquistare fiducia”. Zingaretti ha poi ricordato i cantieri aperti: ”Faremo di Amatrice la città più digitale e interconnessa d'Italia"."Rimettere in piedi una comunità distrutta non è cosa da poco. In questo la Protezione Civile, e in particolare la Croce Rossa Italiana, sono state eccezionali. Sono ancora qui, dopo anni, e questo è un vero e proprio esempio"."Questa è la nostra giornata dell'orgoglio. Sin dal terremoto de L'Aquila la Croce Rossa Italiana ha dimostrato di essere un’Italia che aiuta”."Per me è sempre un'emozione essere ad Amatrice. Questa comunità - ha ricordato - ha dimostrato una forza straordinaria. L'Auditorium va nella direzione di un rafforzamento ulteriore di questa forza corale. Il lavoro di squadra è fondamentale e porta, come in questo caso, a frutti tangibili"."Sono fiducioso, perché - ha rimarcato il Commissario Straordinario di Governo - per la ricostruzione sisma 2016 non passa settimana che non accada qualcosa di bello ad Amatrice”.