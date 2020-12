"I fondi da 750 miliardi non ritarderanno" Consiglio europeo, Michel annuncia: "Raggiunto l'accordo sul Recovery Fund" C'è accordo sul Bilancio Ue 2021-27 e quindi sul Fondo per la ripresa: 750 miliardi di euro (per sovvenzioni e prestiti anticrisi agli Stati). L'Italia sarà il paese che ne beneficerà maggiormente con 209 miliardi

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha annunciato che i Ventisette hanno raggiunto l'accordo sul bilancio Ue 2021-2027 e, di conseguenza, sugli ultimi passi per adottareCiò permetterà il via libera all'aumento del massimale delle risorse proprie dell'Unione che costituiscono la garanzia per l'emissione obbligazionaria di(per sovvenzioni e prestiti anti-crisi agli Stati). L'Il via libera riguarda anche il compromesso raggiunto tra la presidenza tedesca della Ue e la coppia Polonia-Ungheria sulla condizionalità dei fondi europei in relazione al rispetto delle regole dello Stato di diritto. Una fonte Ue ha indicato che il testo della bozza di conclusioni del Consiglio relativo al compromesso non ha subito variazioni. Dunque, bilancio e operazione anti-crisi potranno partire dal primo gennaio 2021. I primi esborsi di Next Generation EU sono previsti non prima dell'inizio dell'estate."L'Europa va avanti. Accordo sul prossimo bilancio dell'UE e Next Generation EU: 1.800 miliardi per alimentare la nostra ripresa e costruire un'UE più resiliente, verde e digitale. Congratulazioni alla Presidenza tedesca del Consiglio", scrive su Twitter la presidente della Commissione,, dopo l'accordo raggiunto al Vertice dei leader.