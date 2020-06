Corsa a tappe per l'accordo sul Recovery fund Il premier Conte e i ministri incontrano Mattarella al Quirinale alla vigilia del Consiglio Ue

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista del prossimo Consiglio Europeo, ha incontrato oggi al Quirinale, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Lo comunica una nota del Quirinale.Corsa a tappe per l'accordo sul Recovery fund, con il consiglio europeo di domani che servirà a un nuovo scambio di posizioni fra i paesi, per capire meglio le differenze, spiega il commissario Ue all'Economia Gentiloni. E la cancelliera Merkel (la Germania domani assumerà la presidenza europea), spiega che il fondo è uno strumento doveroso e urgente, e sottolinea che solidarietà e coesione non sono mai stati così importanti come oggi. Perché "nessun Paese può superare questa crisi da solo", ricorda.Il Consiglio europeo in videoconferenza di venerdì prossimo non sarà risolutivo. "Chiederò il voto del Parlamento prima del successivo Consiglio europeo di luglio", dopo che il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, avrà presentato il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 e quando l'Italia dovrà dire la sua. Così aveva detto ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento in aula al Senato.