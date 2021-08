Rientri Controesodo, Anas: traffico sostenuto ma senza criticità Massima attenzione sulla rete autostradale italiana per i rientri dalle ferie. Flussi più consistenti hanno interessato le dorsali adriatica, tirrenica e ionica verso i centri abitati e verso Nord

di Tiziana Di Giovannandrea Si avvia a conclusione il secondo fine settimana di controesodo, caratterizzato da un traffico sostenuto ma generalmente scorrevole e senza particolari criticità sui 32 mila chilometri di rete stradale e autostradale in gestione Anas (Gruppo FS Italiane).Massima è l'attenzione sulla rete autostradale italiana per i rientri dalle ferie. I flussi di traffico più consistenti hanno interessato, come previsto, le dorsali adriatica, tirrenica e ionica verso Nord e verso i centri urbani. È quanto comunica una nota dell'Anas.Sulla"Autostrada del Mediterraneo" il traffico in direzione Nord si è intensificato dalla tarda mattinata di oggi soprattutto nel tratto lucano e campano, con rallentamenti e code tra gli svincoli di Lauria Sud e Polla e tra Eboli e Baronissi, anche a causa di due incidenti.Traffico intenso ma scorrevole insulla strada statale 18 "Tirrena inferiore" e insulle statali 613 "Brindisi-Lecce", 101 "Salentina di Gallipoli" e 16 "Adriatica".Inqualche rallentamento ha interessato la SS336 "dell'Aeroporto della Malpensa" in prossimità del terminal.Inrallentamenti nel pomeriggio sulla SS16 "Adriatica" tra Ortona e Pescara a causa del traffico che è stato deviato dall'autostrada A14 in seguito a un incidente. Il traffico è rimasto sostanzialmente regolare sulle altre direttrici di controesodo. Il divieto di transito per i mezzi pesanti è rimasto in vigore fino alle 22:00.La prossima giornata di controesodo è prevista per domenica 5 settembre.