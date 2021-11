La nuova variante Variante Omicron, tamponi ai 133 passeggeri del volo del primo contagiato italiano La Regione Lazio ha disposto controlli sulle 133 persone a bordo dell'aereo sbarcato a Fiumicino sul quale viaggiava il manager rientrato dal Mozambico. "Contento di essermi vaccinato, ho solo sintomi lievi"

Sono stati attivati i test sui 133 passeggeri del volo proveniente dal Mozambico e atterrato a Fiumicino l'11 novembre scorso sul quale viaggiava l'ingegnere dell'Eni risultato positivo alla variante Omicron. La regione Lazio, una volta avuta la lista dei passeggeri, ha disposto i tamponi e il tracing. I tamponi verranno poi sequenziati all'Istituto Spallanzani per verificare eventuali altri casi di variante Omicron.



L'uomo al momento della partenza non aveva sintomi ed era negativo al Covid. Dopo l'arrivo nello scalo romano è andato a casa per passare qualche giorno con la sua famiglia a Caserta, dove vive con moglie, due figli e i due suoceri. Quindi si è recato a Milano per sottoporsi a una visita medica programmata dalla sua azienda dove è stato sottoposto a tampone Covid. Risultato positivo e in seguito all'emergere dell'allarme Omicron, sono stati fatti approfondimenti sul suo caso. Il genoma è stato sequenziato presso il Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze dell'Ospedale Sacco di Milano. Le analisi hanno indicato che anche i suoi familiari sono positivi. Le classi frequentate dai due figli sono state messe in quarantena.

"Sono soddisfatto di essermi vaccinato, perché il vaccino nel nostro caso ha funzionato in maniera egregia" ha dichiarato il manager campano al Gr1. "Considerati i sintomi blandi miei e della mia famiglia, che è stata contagiata e comprende persone tra gli 8 e gli 81 anni, posso dire che l'infezione si è manifestata solo in modo lieve", ha aggiunto, precisando di essere in isolamento e monitorato in maniera assidua da medici e autorità sanitarie.



Asl Caserta: buone le condizioni dei contagiati

Sono buone le condizioni di salute del 'paziente zero' e dei suoi cinque familiari conviventi: in tutto quattro adulti, tutti vaccinati, e due bambini. "La situazione è sotto controllo - dice il direttore generale della Asl di Caserta Ferdinando Russo - il paziente zero e i suo i familiari hanno una carica virale molto bassa, e ciò, mi riferisco in particolare agli adulti, è riconducibile al fatto che sono vaccinati con due dosi". Russo sottolinea che la Asl continua a seguire "con la massima attenzione". Due classi di scuola elementare di Caserta in isolamento per motivi precauzionali, si tratta delle classi frequentate dai due figli dell'uomo, entrambi positivi, dove però non sono emersi nuovi casi. La Asl di Caserta ha tracciato nei giorni scorsi tutti i contatti avuti dall'uomo e dai parenti, in particolare dai figli, effettuando alcune decine di tamponi agli alunni e ai docenti delle due classi; già due le serie di test effettuate a distanza di cinque giorni, ed entrambe hanno dato esito negativo.