MONDO

2020/08/17 08:02

Presidenziali Usa 2020 ​Convention Dem virtuale, Cnn: si riduce il vantaggio di Joe Biden su Donald Trump. Al via a Milwaukee per 4 giorni la Convention democratica. Il candidato Joe Biden accetterà la nomination per la corsa alla Casa Bianca. A causa del covid-19, gli eventi andranno in diretta via web

