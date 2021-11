Il programma della giornata Alla Cop26 è il giorno dei giovani. In piazza Greta guida i Fridays for Future contro il bla bla bla Nel pomeriggio il ministro Cingolani presenterà il documento "Youth4Climate Manifesto"

Condividi

#COP26 has been named the must excluding COP ever.



This is no longer a climate conference.



This is a Global North greenwash festival.



A two week celebration of business as usual and blah blah blah. — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 4, 2021

Ai giovani è dedicata la giornata di oggi della Cop26 di Glasgow. In mattinata il comitato giovanile dell'Unfccc, Youngo, presenterà la sua Dichiarazione per il clima. I giovani di Youngo si confronteranno poi con leader politici ed esperti. Fuori dalla Cop2, alle 11:00 ora locale (le 12 in Italia) al Kelvingrove Park di Glasgow Greta Thunberg terrà il suo consueto sciopero del clima del venerdì.Nel pomeriggio, alle 16:00 ora locale (le 17 in Italia) è in programma l'incontro dei ministri dell'Istruzione, al quale parteciperanno anche il ministro italiano, Patrizio Bianchi, e il suo collega della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Alle 17:30 ora locale (le 18:30 in Italia) il ministro Cingolani presenterà il documento "Youth 4 Climate Manifesto", che contiene i risultati della Conferenza Youth4Climate di settembre a Milano. I giovani coinvolti avranno l'opportunità di discutere le loro proposte concrete con i ministri partecipanti alla COP26.Dopo aver accusato i grandi del mondo di continuare a fare promesse vane, i giovani scendono in piazza a Glasgow per sollecitarli ad agire. "Finora abbiamo sentito dire molte parole. Con queste proteste voglòiamo mettere pressione a chi è al potere e sappiamo che questo movimento deve crescere per ottenere i cambiamenti di cui abbiamo bisogno per proteggere le persone e le generazioni presenti e future", ha commentato l'attivista ugandese Vanessa Nakate.Ispirati dall'attivista svedese Greta Thunberg, milioni di giovani sono scesi in piazza in tutto il mondo nel 2019 per chiedere ai loro leader di agire più velocemente e in modo più radicale contro il riscaldamento globale. Dopo la sospensione a causa della pandemia, le manifestazioni del venerdì sono tornate. Oggi a Glasgow è anche il giorno dei Fridays for Future di Greta che ha puntato il dito: "Questa non è più una conferenza sul clima. È un festival del greenwashing. Due settimane di celebrazione del business e solo bla bla bla”.Non marcerà al fianco della giovane attivista, il principe Carlo, noto per il suo contributo alla lotta ai cambiamenti climatici, che ha rifiutato l'invito di Greta. Una partecipazione ''difficile'' la sua, ha detto il principe di Galles, aggiungendo di condividere la "frustrazione" delle generazioni più giovani. Intervendo alla Cop26, il principe si è rivolto proprio ai giovani dicendo che il "peso della storia" grava sulle loro spalle. Parlando della ''grande marcia, alla quale secondo alcune persone dovrei unirmi'', il principe Carlo ha detto ai leader mondiali di ''non dimenticare le persone là fuori. Non dimenticare che si tratta del loro futuro'', ascoltate la loro ''rabbia e frustrazione''.Anche sabato ci saranno manifestazioni per il clima a Glasgow e in tutto il mondo. "Da dieci anni, le tempeste nel Pacifico sono più violente, le siccità più lunghe e le inondazioni più forti. I pescatori non possono più sfamare le loro famiglie. Questo è ciò per cui cammino", dice Brianna Fruean, arrivata da Samoa con i Pacific Climate Warriors. "Ci rifiutiamo di essere solo vittime di questa crisi. Non stiamo affogando, stiamo combattendo, e sabato il mondo ci ascolterà".L'accordo di Parigi del 2015 mira a limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei +2°C, se possibile +1,5°C, per evitare i peggiori impatti del clima. Ogni decimo di grado in più ha la sua parte di conseguenze. Ma, secondo le ultime stime Onu, il mondo si sta dirigendo verso un riscaldamento "catastrofico" di +2,7 °C.