Codice rosso per la Terra Cop26. L'appello urgente di Greta ai leader mondiali per il clima Verso un milione di sottoscrizioni

"Tradimento". "Così i giovani intutto il mondo definiscono l'incapacità dei nostri governi diridurre le emissioni. E non c'è da sorprendersi". Inizia con queste paroleche Greta Thunberg, Vanessa Nakate dall'Uganda, Dominika Lasota dalla Polonia e Mitzi Tan dalle Filippine vogliono inviare "ai leader mondiali perché finalmente rispondano all'emergenza climatica".L'appello, pubblicato sul sito dell'ong Avaaz, puntava a 750 mila firme, ma al momento sono quasi un milione le sottoscrizioni che arrivano da tutto il mondo."Come cittadini di tutto il Pianeta, vi chiediamo con urgenza di contrastare l'emergenza climatica. Non l'anno prossimo. Non il mese prossimo. Adesso" si legge nell'appello in cui si afferma che "possiamo ancora farcela. Possiamo ancora evitare le conseguenze peggiori, se siamo pronti a cambiare. Ci vuole una politica determinata, lungimirante e un enorme coraggio, ma vi ripagherà, perché il vostro impegno sarà sostenuto da miliardi di persone"."Siamo disastrosamente lontani dall'obiettivo cruciale di 1,5gradi, mentre i governi di tutto il mondo addirittura accelerano la crisi, continuando a spendere miliardi per i combustibili fossili. Questa non è un'esercitazione. È codice rosso per la Terra. Milioni di persone soffriranno per la devastazione del nostro Pianeta. Le vostre decisioni causeranno o eviteranno questo scenario terrificante. Sta a voi scegliere".Nell'appello, le attiviste scrivono che "è fondamentale: continuare a perseguire l'obiettivo fondamentale di 1,5 gradi riducendo immediatamente e drasticamente le emissioni annue, con un atto coraggioso mai visto prima d'ora. Porre fine immediatamente a tutti gli investimenti in combustibili fossili, i sussidi e i nuovi progetti e fermare nuove esplorazioni ed estrazioni. Smettere di contare la riduzione di CO2 in modo 'creativo', pubblicando le emissioni totali per tutti gli indici di consumo, le catene di approvvigionamento, l'aviazione e la navigazione internazionali e la combustione della biomassa. Consegnare i 100 miliardi di dollari che avete promesso ai paesi più vulnerabili, con fondi aggiuntivi per i disastri climatici. Adottare politiche climatiche per proteggere i lavoratori e i più vulnerabili, e ridurre tutte le forme di disuguaglianza".