Cop26 a Glasgow Accordo sul fine deforestazione entro il 2030. Von der Leyen: da commissione Ue un miliardo di euro La storica dichiarazione della Cop26, con cui i leader mondiali si impegneranno a porre fine alla deforestazione entro il 2030, vedrà la firma, tra gli altri, di Bolsonaro e Xi Jinping

"Un accordo chiave per proteggere e ripristinare le foreste della Terra", sottoscritto da oltre cento Paesi, è stato annunciato dal primo ministro britannico Boris Johnson nel corso della conferenza sul clima Cop26 in corso a Glasgow. Il capo di governo, ospite dei lavori, ha aggiunto: "Questi grandi ecosistemi pieni di vita, vere cattedrali della natura, sono i polmoni del nostro pianeta".L'intesa sancisce l'impegno degli Stati a porre fine alla deforestazione e a invertire la tendenza del fenomeno entro il 2030. Previsti, in una dichiarazione pubblicata sul sito della Cop26, stanziamenti pubblici e privati per oltre 19 miliardi di dollari. Sul palco con Johnson anche il presidente Usa Joe Biden, accompagnati dal principe Carlo e il presidente indonesiano Joko Widodo.La dichiarazione di Johnson riguarda in prevalenza la protezione delle grandi foreste del mondo: dalla taiga siberiana devastata negli ultimi anni dai incendi mai visti prima, all'Amazzonia, presa di mira proprio dal presidente brasiliano Bolsonaro, fino al bacino del Congo, sede della seconda foresta pluviale più grande del mondo.La presidente della Commissione europea intervenendo alla Cop26 ha annunciato "un miliardo di euro per l'Impegno globale sulle foreste. Questo include 250 milioni di euro per il bacino del Congo".La difesa del verde planetario costerà 8,75 miliardi di sterline (circa 10,30 miliardi di euro) di fondi pubblici. Saranno mobilitati 5,3 miliardi di sterline di investimenti privati, di cui un miliardo sarà dedicato alla protezione del bacino del Congo, che ospita la seconda foresta tropicale più grande al mondo. "Con questo accordo senza precedenti, avremo la possibilità di porre fine alla lunga storia dell'umanità caratterizzata dalla predazione della natura, per diventarne custodi", ha affermato il capo del governo britannico Boris Johnson, che ha ricordato la funzione delle foreste quali "polmoni" del pianeta, in grado di assorbire circa un terzo della CO2 emessa ogni anno dalla combustione di combustibili fossili.Tra i firmatari dell'accordo sul fine deforestazione entro il 2030 ci sono Canada, Brasile, Russia, Cina, Indonesia, Repubblica Democratica del Congo, Stati Uniti e Regno Unito che coprono circa l'85 per cento delle foreste mondiali. Alcuni dei fondi andranno ai paesi in via di sviluppo per ripristinare i terreni danneggiati, affrontare gli incendi boschivi e sostenere le comunità indigene. L'abbattimento degli alberi contribuisce al cambiamento climatico perché impoverisce le foreste che assorbono grandi quantità di CO2. Il disboscamento da parte dell'uomo rappresenta quasi un quarto delle emissioni di gas serra.Oltre 1,4 miliardi di euro per aiutare le popolazioni indigene e le comunità locali a proteggere gli ambienti naturali in cui vivono. È l'impegno che partirà da Glasgow da parte di diversi Paesi insieme a 17 istituzioni private. Gli aderenti, Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti, annunceranno il piano che mira a valorizzare il ruolo delle popolazioni indigene nella difesa della biodiversità delle foreste tropicali, "fondamentale per tutelare il pianeta dei cambiamenti climatici". I partecipanti all'iniziativa hanno sottolineato che alle popolazioni indigene devono essere garantiti diritti che consentono loro di "possedere, gestire e controllare" i territori in cui vivono.Bezos, fra i più ricchi del mondo, promette nell'ambito della conferenza Onu Cop26 di Glasgow, una donazione da 2 miliardi di dollari per ridare vita a terreni "degradati" dal clima in Africa. L'annuncio è arrivato durante un evento a cui il magnate ha partecipato al fianco del Principe Carlo, erede al trono britannico e protagonista dell'avvio della Cop.L'Ue è più che pronta a impegnarsi con tutti i partner e le istituzioni internazionali per giungere a un quadro globale per la determinazione del prezzo del carbonio". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo all'evento sul prezzo del carbonio alla Cop26."I nostri studi di impatto mostrano che il modo più efficiente in termini di costi e socialmente equo per ottenere la riduzione del carbonio è optare per un mix di politiche di regolamentazione e prezzi del carbonio", ha spiegato. "Siamo convinti che i mercati internazionali del carbonio ci possano permettere di raggiungere i nostri obiettivi dell'accordo di Parigi", ha aggiunto."A nostro avviso, tutti gli strumenti del mercato del carbonio devono applicarsi con solide regole di contabilità dei gas a effetto serra che evitino il doppio conteggio; e con ambiziose metodologie di allocazione coerenti con un chiaro percorso verso zero emissioni nette. Questi requisiti sono al centro del nostro lavoro sul regolamento di Parigi qui a Glasgow", ha evidenziato von der Leyen."La Cop26 è l'occasione giusta per far avanzare le discussioni e concordare quel regolamento. So che le discussioni sono difficili. Continuiamo a lavorare a livello bilaterale con i paesi partner per sviluppare sistemi di scambio di quote di emissione o altri meccanismi di tariffazione del carbonio", ha ammesso la leader dell'esecutivo di Bruxelles."Nel costruire un'economia a zero emissioni entro il 2060 la Russia si basa, tra le altre cose,particolarmente sulle risorse a noi disponibili, come le foreste e la loro capacità di assorbire l'anidride carbonica e produrre ossigeno. Dopo tutto, il nostro Paese ospita il 20% delle foreste mondiali". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un video messaggio alla Cop26 di Glasgow, sottolineando che la Russia sottoscrive il piano di azione contro la deforestazione presentato alla conferenza."La Russia sostiene il progetto di dichiarazione congiunta sulle foreste e l'uso del territorio proposto per l'approvazione nella riunione di oggi. Ci aspettiamo che la sua attuazione faciliti una più stretta collaborazione tra tutti gli stati interessati alla conservazione delle foreste", ha detto Putin. "Questo servirà senza dubbio a realizzare gli obiettivi di riduzione dei livelli di anidride carbonica nell'atmosfera stabiliti nell'accordo di Parigi".