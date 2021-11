"Misure insufficienti ma ci muoviamo sulla strada giusta" ​Cop26, a Glasgow il giorno di Obama: "Tutti abbiamo ruolo da giocare". "A promesse seguano fatti"

Condividi

Inizia l'ultima settimana di lavori Cop26 e oggi a Glasow è la giornata di Barak Obama. L'ex presidente partecipa a una tavola rotonda con decine di giovani attivisti.Con le misure attuali "non riusciamo (a contenere l'aumento delle temperature) entro 1,5 gradi", ha detto l'ex presidente Usa, Barack Obama, intervenendo alla Cop26. Obama ha quindi osservato che "non è abbastanza, ma ci muoviamo nella direzione giusta"."Se tutti gli annunci audaci e tutte le promesse che sono state fatte avranno un seguito allora sarà vero progresso", ha detto l'ex presidente Usa, Barack Obama, intervenendo alla Cop26 di Glasgow. Sottolineando che conta ogni frazione di grado in meno, Obama ha aggiunto che occorrerà l'impegno degli attivisti fra i vertici Cop. "Ci sono momenti in cui siamo tutti scoraggiati e questo è normale", ha aggiunto l'ex presidente Usa."Non siamo neanche lontanamente dove dovremmo essere. Per cominciare, nonostante i progressi rappresentati da Parigi, la maggior parte dei Paesi non è riuscita a soddisfare i piani stabiliti sei anni fa", dice l'ex presidente Usa nel suo discorso alla CoP26 a Glasgow, secondo quanto riferito dalla Cnn.Negli Stati Uniti, alcuni dei nostri progressi sulla lotta al cambiamento climatico si sono fermati quando il mio successore ha deciso di ritirarsi unilateralmente dall'Accordo di Parigi nel suo primo anno di mandato. Non sono stato molto contento di questo". Lo dirà l'ex presidente Barack Obama nel suo intervento alla CoP26 di Glasgow secondo quanto anticipato dalla Cnn che ne ha ottenuto una copia."Tutti noi abbiamo un ruolo da giocare, tutti noi abbiamo lavoro da fare, tutti noi dobbiamo fare sacrifici, ma chi di noi vive in Paesi grandi e ricchi, chi contribuisce a far precipitare il problema, ha un onere aggiuntivo, che è quello di garantire che collaboriamo e che aiutiamo e assistiamo coloro che sono meno responsabili e meno in grado ma più vulnerabili a questa crisi imminente". Così l'ex presidente Usa.I piani attuali "ancora non arrivano a 1,5 gradi" e "ogni grado che riusciamo a ridurre conta". Lo ha detto l'ex presidente Usa Barack Obama intervenendo alla Cop26 a proposito della crisi climatica, parlando dell'importanza di rispettare le promesse fatte per il clima.La conferenza punta a ottenere dai governi un impegno a tagliare le emissioni di anidride carbonica in modo sufficientemente veloce da mantenere il riscaldamento globale entro gli 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli pre-industriali. Il mondo ha già subito un riscaldamento di 1,1 gradi e le proiezioni attuali, basate sui tagli di emissioni in programma per i prossimi 10 anni, prevedono che il pianeta toccherà i 2,7 gradi in più entro il 2.100, uno scenario che secondo l'Onu risulterebbe in una "catastrofe climatica"."Se tutti seguono gli impegni che hanno già preso a questa conferenza, gli ultimi dati indicano che arriviamo a circa 1,8 gradi", "questo non è ancora abbastanza", ha detto Obama, ma "dall'altra parte c'è una grande differenza, fra 2,7 gradi e 1,8 gradi c'è una grande differenza, e poi 1,5 gradi, questa è una grande differenza". Poi Obama ha detto: "Penso che, se rispettiamo tutti gli annunci e le promesse che sono stati fatti, questo costituisce un progresso reale, non sufficiente, ma ci porta nella giusta direzione"."Sono un 'island kid'", cioè un "bambino isolano", aveva esordito stamane Obama riferendosi al fatto che è nato e cresciuto alle Hawaii. "Come probabilmente tutti voi sanno, sono stato plasmato dalla mia esperienza di persona cresciuta alle Hawaii", ha detto l'ex inquilino della Casa Bianca, e "mentre ero presidente sono stato orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto con i Paesi insulari, i più vulnerabili al cambiamento climatico", "per molti versi le nostre isole sono il campanello d'allarme" della crisi climatica.Le isole "ci stanno mandando un messaggio adesso, che se non agiamo, e non agiamo in modo audace, sarà troppo tardi. Non è qualcosa distante 10 o 20 o 30 anni, è adesso, e dobbiamo agire adesso", ha detto ancora Obama. "Penso sinceramente che non avremmo avuto un accordo così ambizioso a Parigi se non fosse stato per la volontà e la capacità dei Paesi insulari", ha detto ancora ringraziandoli. E ancora: "Come cinque anni fa non abbiamo fatto abbastanza e le nostre isole sono minacciate più che mai". Obama si è poi detto orgoglioso dell'attenzione che il governo Usa e il presidente Joe Biden danno alla questione.Se si superano 1,5 gradi di riscaldamento dai livelli pre-industriali, nel prossimo decennio quasi metà della popolazione mondiale sarà esposta al rischio di ondate di calore, siccità, inondazioni o carenza d'acqua, contro il 43% a rischio oggi.Lo sostiene una ricerca di McKinsey &Company presentata stamani alla Cop26 di Glasgow, nella giornata dedicata all'adattamento ai cambiamenti climatici.Secondo il rapporto, in questo scenario le zone sottoposte ad ondate di calore potrebbero registrare temperature che renderebbero impossibile lavorare all'esterno nel 25% delle ore lavorative di un anno.In uno scenario peggiore, di 2 gradi sopra i livelli pre-industriali al 2050 (oltre l'obiettivo minimo dell'Accordo di Parigi), 800 milioni di persone in più rispetto ad ora vivrebbero in aree urbane con gravi problemi idrici, a causa dell'aumento della domanda d'acqua. Circa 100 milioni di persone (1 su 7 degli agricoltori del mondo nel 2050) sarebbero esposte a gravi livelli di siccità,riducendo la loro capacità di produrre cibo. Quattrocento milioni di persone che vivono sulle coste di mari e fiumi rischierebbero inondazioni costiere, con morti e ingenti danni materiali.Se il riscaldamento globale al 2050 supererà i 2 gradi dai livelli pre-industriali (l'obiettivo minimo dell'Accordo di Parigi), fra le popolazioni più povere del mondo le persone esposte a rischi climatici saranno il doppio rispetto ad oggi. Lo sostiene una ricerca di McKinsey &Company, diffusa oggi alla Cop26 di Glasgow nella giornata dedicata all'adattamento ai cambiamenti climatici.