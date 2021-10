L'Angelus Cop26, il Papa: venga ascoltato il grido della terra e dei poveri L'appello alle nazioni perché non abbandonino Haiti

"Preghiamo affinché il grido della terra e il grido dei poveri venga ascoltato. Che questo incontro possa dare risposte efficaci offrendo speranza concreta alle generazioni future". Lo ha detto il Papa all'Angelus parlando della Cop26 di Glasgow."In tale contesto - ha aggiunto Papa Francesco parlando della Cop26 - si inaugura oggi a Piazza San Pietro la mostra fotografica Laudato si', opera di un giovane fotografo originario del Bangladesh. Andate a vederla", è stato l'invito del Papa rivolto ai fedeli riunti a Piazza San Pietro per l'Angelus.Durante l'Angelus, il Papa ha anche lanciato un appello affinché le nazioni non abbandonino Haiti. "Penso alla popolazione di Haiti che vive in condizioni al limite. Chiedo ai responsabili delle nazioni di sostenere questo Paese, di non lasciarlo solo", ha detto Francesco. Rivolto ai fedeli in Piazza San Pietro, infine, ha aggiunto: "E voi tornando a casa cercate notizie su Haiti e pregate, pregate tanto", "quanta sofferenza, quanto dolore in questa terra e quanto abbandono, non abbandoniamoli".