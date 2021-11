Glasgow Cop26, nuove manifestazioni per il clima in tutto il mondo

Dopo l'appello ad agire per evitare il peggio nella lotta al cambiamento climatico da parte dei militanti ambientalisti che criticano l'assenza di concretezza dei governanti riuniti dall'Onu a Glasgow per la Cop26, decine di migliaia di giovani manifesteranno oggi nuovamente nella città scozzese ma anche in molte altre piazze di tutto il mondo.Marce per il clima sono infatti previste oggi a Sydney, Parigi, Londra, Dublino, Stoccolma Nairobi, Città del Messico e in decine di altre città di tutti i continenti: oltre 200 appuntamenti secondo quanto comunica la Cop26 Coalition, che mette insieme gli organizzatori dei diversi Paesi.L'obiettivo è ottenere "giustizia climatica" e misure immediate soprattutto a favore delle comunità che già risentono del riscaldamento globale, e soprattutto nei Paesi più poveri.A Glasgow, la polizia prevede circa 50 mila persone nella zona della Cop26, e ha creato un cordone di sicurezza attorno al centro congressi. Anche oggi nella città scozzese è prevista la presenza dell'attivista più famosa del mondo, la svedese Greta Thunberg, dopo che ieri ha urlato in piazza la sua rabbia per "il fallimento della Cop26".