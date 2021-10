Padova, intubati marito e moglie Coppia No Vax in rianimazione Due coniugi della Bulgaria 50enni, sono su due letti l'uno vicino all'altro

Si tratta di una coppia di 50enni non vaccinati, ora nella stessa stanza in ospedale a Padova, un "box covid" di 40 metri quadrati, entrambi intubati ed attaccati ai respiratori. Si erano presentati al pronto soccorso del nosocomio dove aver accusato i sintomi del virus - gravi difficoltà respiratorie - ma sono finiti direttamente in terapia intensiva, dopo l'esito del tampone positivo.Non è la prima volta che marito e moglie finiscono assieme in una stanza di ospedale per il Coronavirus: a Padova era già successo e l'ospedale aveva cercato di sostenere questi malati anche sul piano emotivo, ricoverandoli in una stanza matrimoniale. Ma questa è la prima volta che questo avviene in intensiva.L'azienda ospedaliera di Padova, conta ad oggi 41 ricoverati Covid, 10 dei quali in terapia intensiva. Di questi la metà sono non vaccinati.