ipotesi omicidio\suicidio Coppia trovata morta in casa a Montesilvano A chiamare i Carabinieri i vicini di casa.

Sono stati trovati senza vita un uomo ed una donna di origine rumena in un appartamento di una palazzina di via Tagliamento a Montesilvano, vicino Pescara. L’ipotesi seguita al momento sarebbe quella di un omicidio\suicidio. Sarebbero state le urla della donna ad allarmare i vicini, che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e i medici 118, ma per la coppia non c’era più nulla da fare.I fatti questa mattina presto. Un vicino, avrebbe raccontato di aver visto l’uomo, 50 anni rumeno operaio ora in cassa integrazione, accompagnare il figlio di 10 anni a scuola. Poi secondo quanto ricostruito, sarebbe rientrato a casa. I Carabinieri sono stati allertati dai vicini che hanno sentito discutere i due nell'abitazione. Secondo, ancora una sommaria ricostruzione, l'uomo avrebbe preso alla gola la donna di 40 anni e dopo essersi accorto di averla uccisa si sarebbe tolto la vita con un coltello.I vicini descrivono la coppia “tranquilla”, una famiglia per bene, lui un gran lavoratore. È stato già eseguito il sopralluogo del pm di Pescara, Fabiana Rapino.